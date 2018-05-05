Kocaeli'de 98,5 kilogram eroin ele geçirildi

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 98,5 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, takibe aldıkları bir kamyonu Dilovası Rampası mevkisinde durdurdu.

Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı aramada, aracın çeşitli yerlerine saklanmış paketler halinde 98,5 kilogram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili Irak uyruklu araç sürücüsü ile yanındaki kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA