Kocaeli'de 8 kişilik aile selde mahsur kaldı!

Sel bölgesindeki mahsur kalan 8 kişilik aileyi kurtarmak için helikopter yola çıktı.

Kocaeli'nde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur yağışı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken bazı araçlar sel sularında ilerlemekte güçlük çekti.

İl genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde binaların bodrum katlarını ve işyerlerini su bastı. Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açarak oluşan su birikintilerini gidermeye çalıştı. Kocaeli Devlet Hastanesi acil servisin önünü su bastı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri motopomp kurarak hastane önünde biriken suları çekmeye çalıştı.Bazı araç ve motosikletler sular altında kaldı.

HELİKOPTER SEVK EDİLDİ



Kocaeli Gebze Ballıkayalar'da piknik yapmaya giden 8 kişi selde mahsur kaldı. Mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Mahsur kalan aileyi kurtarmak için bölgeye helikopter sevk edildi.



10 KİŞİ MAHSUR KALDI

DHA'nın aktardığına göre, Gebze ilçesi Ballıkayalar Mevkiinde bulunan seraları ve bahçelerinde çalışan ve yağış nedeniyle kontrol etmeye giden 10 kişi yoğun yağış nedeniyle konteyner ve ağaç üstlerinde mahsur kaldı.

Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Havadan helikopter de destek veriyor.

Mahsur kalanlardan 2'si çocuk 3 kişinin kurtarıldığı öğrenildi

Kaynak: Ajanslar