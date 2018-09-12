Koç'a iltifat yağdı: "Jilet gibisin"

TFF ve beinsports'un birlikte düzenlediği Futbolun Süperleri Ödül Gecesi'nden önce kulüp başkanları açıklamalarda bulundu.

TFF ve beinsports'un birlikte düzenlediği Futbolun Süperleri Ödül Gecesi'nden önce kulüp başkanları açıklamalarda bulundu.

"BAŞKANLAR KIRMIZI HALIDA BİR ARADA"



Bu özel gecede Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TFF Başkanı Yıldırım

Demirören, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kırmızı halıda bir araya geldi.





ALİ KOÇ'A İLTİFAT "JİLET GİBİSİN"



Açıklamalar öncesinde birbirleriyle selamlaşan başkanların arasında samimi diyaloglar geçti.

Smokinle geceye katılan Ali Koç, başkanların yanına gelince Göksel Gümüşdağ kendisine iltifat ederek "Jilet gibisin" dedi. Gümüşdağ'ın bu sözlerine Fikret Orman da "Maşallah Maşallah" diyerek katıldı.

Kaynak: Ajanslar