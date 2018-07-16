Aref'in sağlık durumu nasıl? Öldü mü ve iyileşti mi?

Ünlü illüzyonistle ilgili Aref'in sağlık durumu nasıl sorusu sıkça soruluyor. Aref öldü mü ve iyileşti mi sorularının yanıtını Ajanshaber.com'da bulabilirsiniz.

Kobra tarafından İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, tedavi için Mısır'a gönderiliyor. Antalya'da dün 'kobra' cinsi yılan tarafından ısırılan illüzyonistin son durumu merak ediliyor. İnsanlar Aref'in son durumu ne sorusunu internette sıkça arıyor. Aref iyileşti mi sorusunun yanıtı birçok insan tarafından merak ediliyor. Aref öldü mü sorusunun yanıtını güncel bir şekilde haberimizde bulabilirsiniz.

AREF'İN SON DURUMU NE?

Acun Ilıcalı'nın programlarında yaptığı illüzyon gösterileriyle tanınan Aref'i yılan ısırdı. Aref'in son durumu ne sorusunun yanıtını merak edilmeye başlandı. Türkiye'nin yakından tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, bir süredir Antalya'daki beş yıldızlı otellerde gösteri yapıyordu. Dün öğle saatlerinde gösterisi için hazırlık yapan Aref Ghafouri'yi 'kobra' cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehirin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. İşte Aref'in durumuyla ilgili son detaylar...

AREF İYİLEŞTİ Mİ?

Yılan ısırma ünitesinde ilk müdahalesi gerçekleştirilan Aref Ghafouri için seferber olundu. Yapılan gözlem ve tahlillerde yılanın ısırdığı yerde kısmi komplikasyon tespit edilirken, kobra yılanı panzehirinin Türkiye'de olmadığı söylendi. Geceyi Antalya'da hastanede geçiren Aref, özel uçakla tedavisi için Mısır veya Fransa'ya götürülecek. Özel ambulans uçak havalimanında bekletilirken, vize işlemlerinin yapılabilmesi için Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi.

MISIR'A GÖNDERİLİYOR

Antalya'da dün 'kobra' cinsi yılanın ısırdığı illüzyonist İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, tedavi için Mısır'a gönderiliyor. Tedavi ile ilgili vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Aref'in son durumuyla ilgili son dakika haberleri birçok insan tarafından merak ediliyor.

AREF ÖLDÜ MÜ?

Acun Ilıcalı'nın programlarında yaptığı illüzyon gösterileriyle Türkiye'nin yakından tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, bir süredir Antalya'daki beş yıldızlı otellerde gösteri yapıyordu. Dün öğle saatlerinde gösterisi için hazırlık yapan Aref Ghafouri'yi 'kobra' cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehirin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Kaynak: AjansHaber