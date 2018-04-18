KOBİLER İstanbul'da buluşuyor

Ülkemizdeki şirketlerin yüzde 98’ini oluşturan KOBİ’ler istihdamın da yüzde 78’ini karşılıyor. Bu kongre ile Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak görülen KOBİ’lerin desteklenmesi ve büyümesi amaçlanıyor. Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası tarafından birlikte düzenlenecek olan kongre 3 Mayıs Perşembe günü InterContinental Otel’de gerçekleşecek. Katılımın ücretsiz olduğu kongrenin ana teması ‘’Akıllı Üretim ile Küresel Rekabet’’ olup, bir gün boyunca düzenlenecek panellerin başlıkları ‘’Dijital Dönüşümde Yeni Fırsatlar ve KOBİ’ler, Yarına Hazır Olmak: Robotlar ve Bilişim Güvenliği, KOBİ’ye Güç Veren Çözümler, Finans Olanakları ve Destekler’’ olarak belirlendi