KOBİLER İstanbul'da buluşuyor
Ekonomilerin lokomotifi durumunda olan KOBİ’lerin rekabet güçlerini arttırması ve sürdürülebilir büyümelerini sağlayabilmeleri amacıyla bu yıl ilki düzenlenecek olan 1. İstanbul Kobiler ve Bilişim Kongresi katılımcılarına kapılarını açmaya hazırlanıyor.
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Ülkemizdeki şirketlerin yüzde 98’ini oluşturan KOBİ’ler istihdamın da yüzde 78’ini karşılıyor. Bu kongre ile Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak görülen KOBİ’lerin desteklenmesi ve büyümesi amaçlanıyor. Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası tarafından birlikte düzenlenecek olan kongre 3 Mayıs Perşembe günü InterContinental Otel’de gerçekleşecek. Katılımın ücretsiz olduğu kongrenin ana teması ‘’Akıllı Üretim ile Küresel Rekabet’’ olup, bir gün boyunca düzenlenecek panellerin başlıkları ‘’Dijital Dönüşümde Yeni Fırsatlar ve KOBİ’ler, Yarına Hazır Olmak: Robotlar ve Bilişim Güvenliği, KOBİ’ye Güç Veren Çözümler, Finans Olanakları ve Destekler’’ olarak belirlendi
Kongrenin yapılma amacı ve içeriği ise organizasyon tarafından ‘’KOBİ’ler kendi işini ve pazarını çok iyi bilerek yola çıkıyorlar ancak nereden başlayacakları ve nereye gidecekleri konusunda danışmanlığa ihtiyaç duyuyorlar. Bu kapsamda yapılacak olan kongrede yeni ekonominin ortaya çıkarttığı; sanayi4.0, robotlaşma, akıllı fabrikaya dönüşüm ve yeni teknolojilerle kazanç sağlamak gibi konular irdelenecek. KOBİ’lerin gelişiminin sürdürülebilir olması için devletin yapmış olduğu çalışmalar ve destekler değerlendirilecek.’’ şeklinde açıklanarak, kongrenin KOBİ’lere çok şey katacağı, kurumsallaşma ve markalaşma yönünde önemli katkılarının olacağı vurgulandı.
Kaynak: AjansHaber