KKTC'de üniversite yurdunda yangın çıktı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüs alanı içerisinde bulunan iki katlı prefabrik yurt binasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüs alanı içerisinde bulunan iki katlı prefabrik yurt binasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Kaynak: AjansHaber