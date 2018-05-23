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23 Mayıs 2018 18:15 | Son Güncelleme: 23 Mayıs 2018 18:15

KKTC'de üniversite yurdunda yangın çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüs alanı içerisinde bulunan iki katlı prefabrik yurt binasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

KKTC'de üniversite yurdunda yangın çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüs alanı içerisinde bulunan iki katlı prefabrik yurt binasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Kaynak: AjansHaber

Etiketler: kktcyurt


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