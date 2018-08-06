KKTC'de patlama meydana geldi: Yaralılar var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’ya bağlı bir köyde patlama meydana geldi. Bu patlamada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Başkent Lefkoşa'nın Hamitköy bölgesinde patlama meydana geldi. Askeri atış alanı çevresinde asfaltlama çalışması yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 5 kişi ağır yaralandı.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

İHA'nın haberine göre, yaralılar Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde kaldırıldı. Patlamanın sebebi ise henüz öğrenilemedi.

Kaynak: Ajanslar