KKTC'de asgari ücrete 255 TL'lik zam

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2 bin 365 TL olan asgari ücret 2 bin 620 TL'ye çıkarıldı.

Asgari ücretle ilgili yapılan toplantı sonrasında açıklama yapan Çalışma Bakanı Zeki Çeler,"Gelinen aşamada 4 kişilik aile bir asgari ücretle geçinemez." dedi.

"BU DA YETERLİ DEĞİL"



Asgari ücrete yapılan 255 TL'lik zammın yeterli olmadığını belirten Bakan Çeler, "Mevcut hayat pahalılığı, TL'deki değer kaybı, enflasyonun artması, bunun da yeterli olmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ ASGARİ ÜCRET

Yapılan açıklama sonrası brüt 2 bin 365TL olan asgari ücret, işçiye 2 bin 620 TL net maaş olarak yansıyacak. Yılın ikinci asgari ücreti 256 TL’lik bir artışla belirlendi. Buna göre aylık 2 bin 620 TL brüt maaş alan asgari ücretlinin verdiği emek karşılığında aldığı maaş şöyle olacak:

Saatlik: 14,88 TL

Günlük: 119,09 TL

Haftalık: 595,45 TL

Aylık: 2,620 TL

Kaynak: Ajanslar