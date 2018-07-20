Kızına 8 yıldır cinsel istismarda bulunan polis memuru tutuklandı
Zonguldak'ta bir polis memurunun kızına 8 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmesinin üzerine gözaltına alınan polis memuru tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru M.Ş.'nin (48) 22 yaşındaki kızı, savcılığa giderek 8 yıldır babasının cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek şikayetçi oldu.
Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
SES KAYDI SAVCILIĞA SUNULDU
Genç kız, babasının cinsel istismar uyguladığı sırada aldığı ses kaydını da savcılığa sundu. Soruşturma kapsamında açığa alınan M.Ş. ardından gözaltına alındı.
Önceki gün Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilen M.Ş. 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
Kaynak: Ajanslar