Kızıldeniz felaketin eşiğinde!

Kızıldeniz'e yakıt taşıyan gemiler tarafından petrol aktığını belirten Birleşmiş Milletler, büyük bir felaket yaşanmadan önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Birleşimiş Milletler, Yemen'in batısındaki Ras Isa Limanı'ndan Kızıldeniz’e büyük miktarda petrol sızıntılarının yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

"FELAKET YAŞANMADAN GEMİLERİ YAPTIRIN"

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Yemen temsilcisi Lisa Grandi resmi olarak tanınmayan Husi hükümetinin başbakanı Abdel Aziz bin Habtoor ile Yemen’in başkentinde bir araya geldi.

Gemilerin sızıntı yaptığını söyleyen Grandi, Kızıldeniz’de büyük bir felaket yaşanmadan önlemler alınmasını ve gemilerin bakımlarının aksatılmaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Ajanslar