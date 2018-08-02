Kız isteme yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da kız istemeye giden ailenin içinde olduğu aracın sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle araç ağaçlara çarparak, yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Dün akşam saatlerinde, Erzincan- Erzurum yolunun 77'nci kilometresindeki Kargın beldesi yakınlarında meydana geldi. Rasim Demirtaş (66) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, ağaçlara vurarak, şarampole yuvarlandı.

6 AYLIK HAMİLE KADIN VE KAYINVALİDESİ VEFAT ETTİ

Kazada sürücünün eşi Naciye Demirtaş (67) yaşamını yitirdi. Rasim Demirtaş ile 6 aylık hamile gelini Emine (39), torunları Yasin (14) ve Şüheda (11) ise otomobilde sıkıştı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2'si çocuk 4 kişi, AFAD ekiplerince yaralı kurtartıldı.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen 6 aylık hamile olan Emine Demirtaş kurturalmadı. Demirtaş ailesinin, kız istemek için Ankara’dan Erzurum’a gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar