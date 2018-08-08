Kız arkadaşı barışmayı reddetti sinirlenip silahla vurdu

Kayseri'de kız arkadaşına yaptığı barışma teklifinden ret cevabı alınca önce kız arkadaşını vuran adam, daha sonrasında kendisini vurarak intihar etti.

Kayseri’de kız arkadaşı barışma teklifini kabul etmeyince kız arkadaşını silahla vurarak yaralayan adam, ardından kendisini de vurarak intihar etti. Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Malazgirt Caddesi’nde meydana gelen olayda İ.Y. (28), kuaför dükkanı işleten kız arkadaşı M.S.’den (28) ayrıldı.

BARIŞMAYINCA SEVGİLİSİNİ VURDU



Bu sabah yeniden barışmak için buluşan İ.Y., kız arkadaşı barışma teklifini reddedince silahla onu vurdu. Kız arkadaşını vurduktan sonra aynı silahla kendisini de vuran İ.Y hayatını kaybetti.



Olayda yaralanan M.S. 112 ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, İ.Y.’nin cesedi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında morga kaldırıldı.

Kaynak: Ajanslar