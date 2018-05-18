Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni proje: Hamburger Dükkanı

Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni projesi Hamburger Dükkanı sevenleri tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı. Kıvanç Tatlıtuğ Hamburger Dükkanı ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Türk dizilerinin sevilen jön isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılma kararı aldı. Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile aldığı karar neticesinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde hamburgerci dükkanı açacak. Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni proje Hamburger Dükkanı sevenleri tarafından şimdi merak edilmeye başlandı. Önceki zamanda Bebek, Etiler, Emirgan gibi yerlerde mekan arayan ünlü oyuncu yazın gelmesiyle mekanını Bodrum'da açmaya karar verdi. Kıvanç Tatlıtuğ Hamburger Dükkanı ile ticarete atılması herkesi şaşırttı.

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN YENİ PROJE: HAMBURGER DÜKKANI

Kıvanç Tatlıtuğ Türkiye'nin en çok kazanan jönlerindenden birisi. Tatlıtuğ aldığı yeni bir kararla eşi Başak Dizer ile ortak bir şekilde ticarete atılıyor. Ünlü oyuncu, eşi Başak Dizer'le Bodrum'da hamburgerci açacak.

İLK PLANI İSTANBUL'DA BİR MEKANDI AMA...

Rol aldığı dizi ve reklam filmleriyle Türkiye'nin en çok kazanan oyuncularının başında gelen Kıvanç Tatlıtuğ, yatırım için rotasını İstanbul'dan Ege'ye çevirdi. Geçtiğimiz aylarda açacağı restoran için Etiler, Bebek, Emirgan ve Rumeli Hisarı'nda mekan arayışına giren yakışıklı oyuncu, yoğunluğu nedeniyle bu düşüncesini rafa kaldırmıştı. Tatlıtuğ, yazın gelmesiyle yeni mekanını Bodrum'da açmaya karar verdi. Konuşulanlara göre ise Tatlıtuğ'un bu kararında eşi Başak Dizer'in ortağı olduğu Nişantaşı'ndaki mekanın başarısı etkili...





PAHALI İŞLETMELERİ ÖRNEK ALACAK

Ünlü oyuncu, modanın yanı sıra yeme-içme sektöründe de başarılı olan eşiyle Yalıkavak Marina'da restoran açmak için düğmeye bastı. Bodrum'da hamburger ağırlıklı bir mönüye sahip mekan açmaya hazırlanan Tatlıtuğ'un ücret politikasında civardaki pahalı işletmeleri örnek alacağı öğrenildi.



BODRUM'DAN DÜKKAN BAKACAK

Mekanını bu yaz hizmete sokmayı planlayan oyuncu, dedikodulara göre de önümüzdeki günlerde Bodrum'a gidip mekan arayışına start verecek. Tatlıtuğ, beğendiği dükkanı bulunca da dekorasyonu stil danışmanı Başak Dizer'e emanet edecek.

Kaynak: AjansHaber