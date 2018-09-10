Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler tanımakta zorlandı

Rol aldığı projeler için sürekli imajını değiştiren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 'Organize İşler 2' için de imaj değiştirdi.

Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Organize İşler 2' de rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, film için imajını değiştirerek bıyık bıraktı.

YENİ PROJE İÇİN YENİ İMAJ

Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Organize İşler 2 için imajını yeniden değiştirdi. Ses getiren projelerde birbirinden farklı imajlarla seyirci karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, son imajı ile yine adından söz ettirdi. Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Organize İşler 2'de rol alan Tatlıtuğ bu defa saç modelini değiştirip bıyık bıraktı.

Kaynak: Ajanslar