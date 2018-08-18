Kırşehir'de yanlışlıkla arazi yaktılar
Kırşehir'in Kaman ilçesinde kuru otları yakmak isteyen bir kişi, tarım yaptığı kendi arazisiyle birlikte 20 kavak ve iğde ağacını ve başka tarlayı taktı.
Kaman ilçesi Devderesi Mahallesinde tarlasında bulunan kuru otları yakmak isteyen bir kişi, rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkan alevleri kontrol altına alamadı.
ALAN BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ
Çevrede bulunan ağaçlara da sıçrayan yangında yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi. Tarlayı yakan kişi ise aranıyor.
Kaynak: Ajanslar