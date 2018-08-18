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18 Ağustos 2018 21:23 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2018 21:26

Kırşehir'de yanlışlıkla arazi yaktılar

Kırşehir'in Kaman ilçesinde kuru otları yakmak isteyen bir kişi, tarım yaptığı kendi arazisiyle birlikte 20 kavak ve iğde ağacını ve başka tarlayı taktı.

Kırşehir'de yanlışlıkla arazi yaktılar

Kaman ilçesi Devderesi Mahallesinde tarlasında bulunan kuru otları yakmak isteyen bir kişi, rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkan alevleri kontrol altına alamadı.

ALAN BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Çevrede bulunan ağaçlara da sıçrayan yangında yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi. Tarlayı yakan kişi ise aranıyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: kırşehir


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