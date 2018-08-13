Meslek lisesi öğrencileri toprak analizi yapıyor

Kırşehir Kaman'daki Türk Telekom Osman Kulaksız Tarım Meslek Lisesi, İç Anadolu Bölgesi'ne toprak analizi hizmeti veriyor.

Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı Projesi (ÇATAK) çerçevesinde kurulan ve çevre illerdeki çiftçilere de hizmet veren laboratuvarda bu yıl 172 toprak analizi yapıldı.

Toprak Analiz Laboratuvarı sorumlu öğretmeni Nazlı Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileriyle bu yıl gerçekleştirdikleri 172 toprak analizinin azımsanmayacak bir sayı olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DEKİ TEK DEVLET OKULU



Çıkan sonuçları en kısa sürede çiftçilere ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Bozdağ, Türk Telekom Osman Kulaksız Tarım Meslek Lisesinin toprak analizi yapma konusunda Türkiye’de tek devlet okulu olma özelliği taşıdığını ifade etti.





"ÇİFTÇİLERİMİZ RAHATLADI"



Çevre illerden gelen taleplere de cevap verdiklerini vurgulayan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çevre çiftçileri toprak analizi yaptıracak bir yer bulamadıkları için uzak yerlere gidiyordu. Bu konuda çiftçilerimize önemli katkımız oldu. Çiftçilerimiz hem maddi anlamda hem de zaman konusunda rahatladı. Maliyeti de düşürerek çiftçilerimize daha çok katkıda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz de okulumuz bünyesinde bulunan laboratuvarımızda stajlarını yapıyor."



"ÇEVRE İLLER DE ANALİZİ BİZDE YAPTIRIYOR"



Türk Telekom Osman Kulaksız Tarım Meslek Lisesi Müdürü Sinan Yılmaz da toprak analizlerinin sadece Kırşehir ve Kaman ile sınırlı kalmadığını, çevre il ve ilçelerden de talep geldiğini söyledi.





Yılmaz, "İlçemize yakın olan Kırıkkale, Aksaray, Yozgat, Nevşehir gibi illerden ve ilçelerden de analiz yaptırmak için okulumuza toprak numuneleri bırakan çiftçilerimiz oluyor. Bu çiftçiler daha önce Ankara, Kayseri, Konya gibi büyükşehirlere gidiyorlardı, Sonuç almak için maddi ve manevi sıkıntı yaşıyorlardı. Bizler sonuçları en kısa süre ve en az maliyetle çiftçilerimize ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Okul öğrencilerinden Derya Boydaş, laboratuvar sayesinde sektöre hazırlanmak için staj yapma imkanı bulduklarına işaret ederek derste işledikleri teorik konuları uygulama fırsatı yakaladıklarını kaydetti.

Kaynak: Ajanslar