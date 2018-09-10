Kırşehir Kalehöyük'te 800 yıllık Ahi ocakları bulundu

Kırşehir'in 5 bin yıllık tarihinin araştırıldığı Kalehöyük kazılarında, en eskisi 800 yıl önceye ait Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kullanılan Ahi ocakları ortaya çıkarıldı.

Kent merkezinde kale olarak bilinen alanda devam eden kazılar, 2012 yılından beri aralıklarla devam ediyor. Arkeoloji ve antropoloji bölümü öğrencilerinin de katıldığı 6 yıldır süren kazılarda şehirden 17 metre yükseklikteki höyüğün 12'nci metresine kadar inildi.





AHİ OCAKLARI



Farklı katmanlar şeklinde ortaya çıkan höyüğün Orta Çağ bölümünde Selçuklu ve Osmanlıdönemlerine ait çok sayıda esere rastlandı. Kazıda, Selçuklu döneminde başlayıp Osmanlı zamanında devam eden en eskisi 800 yıl önceye ait Ahi ocakları ortaya çıkarıldı.

Kaynak: Ajanslar