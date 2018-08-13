Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin projeleri meyvelerini veriyor

YÖK'ün tarım ve jeotermalde pilot kurum seçtiği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin hazırladığı projelerde somut adımlar atılarak bölge halkına ve yatırımcısına katkı sağlanıyor.

Yükseköğretim Kurumları YÖK'ün tarım ve jeotermalde pilot kurum seçtiği Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (AEÜ) hazırladığı projelerde somut adımlar atılarak bölge halkına ve yatırımcısına destek olunuyor.

AEÜ tarafından hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile YÖK tarafından desteklenen tarım ve jeotermal konulu 7 proje hayata geçirilmeye başlandı. Projelerden jeotermal suyun da kullanılacağı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açıldı.

Tarım projeleri arasında yer alan Jeotermal Seracılık Projesi'ne kaynak sağlayacak termal suyun kampüs alanına getirilmesi ve çiftçilere bilgi desteği sağlayacak uygulama serasının kurulmasıyla ilgili ihale hazırlıkları da tamamlandı.

PROTOKOL İMZALANDI



Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, merkeze bağlı Karakurt bölgesinde 500 dekarlık alanda jeotermal ısıtma ile sera üretimi yapmayı planlayan bir yatırımcıya uygulama desteği verilmesini içeren protokolü imzaladı.



Süreci değerlendiren Vatan Karakaya, YÖK'ün Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi çerçevesinde, jeotermal ve tarım alanlarında Yem Bitkileri ve Tarım, Ceviz Üretimi, Jeotermal Seracılık, Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Sporcu Rehabilitasyon Merkezi ve Termal Su Sondajı projelerini hazırladıklarını belirterek, bunların desteklenmeye değer bulunduğunu ifade etti.

HEDEF UYGULAMALI SERA



Kırşehir'in sahip olduğu jeotermal potansiyelin bölgesel kalkınmaya katkı verecek şekilde değerlendirilmesini amaçladıklarını vurgulan Vatan Karakaya, jeotermal suyun kampüs alanına getirilmesi çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu, bu yıl da uygulama serası kurulacağını dile getirdi.

Vatan Karakaya, "2017 yılında jeotermal iletim hattı projemizin ihalesini yaptık. Sıcak suyumuzu kampüse taşıyoruz. Bu yılki hamlemiz de uygulama seramızı kurmak. Hazırlıklarımız başladı. En kısa zamanda ihaleye çıkacağız." dedi.





Kaynak: Ajanslar