Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Tunceli'de dün gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan teröristin öldürüldüğü açıklandı.
Güvenlik güçleri tarafından Tunceli'de yapılan operasyonda arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan terörist etkisiz hale getirildi.
ATAKAN MAHİR KOD ADLI TERÖRİST
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Aranan Teröristler Listesi"nde kırmızı kategoride bulunan, "Sözde Yeni Dersim Saha Sorumlusu" "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban 11 Ağustos 2018 tarihinde Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Ajanslar