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25 Ağustos 2018 15:20 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2018 15:21

Kırmızı listedeki PKK'lı yakalandı!

Fransa Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.

Kırmızı listedeki PKK'lı yakalandı!

MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK'nın, Marsilya'da kurulu Demokratik Toplum Merkezi sorumlularından olduğu ileri sürülen Yılmaz A'nın, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

SINIRDA GÖZALTINA ALINDI

Sınırda gözaltına alınan Yılmaz A. sağlık kontrolünün ardından ifade için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu arada, Yılmaz A'nın terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan Sertav kod adlı Ramazan A'nın ağabeyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA

Etiketler: HamzabeyliYılmaz A


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