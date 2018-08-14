“Kırmızı liste”de yer alan caretta carettaların yuvaları tehlikede

Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen Patara Plajı Carettaların yuvası olarak görülüyor. Ancak uzmanlar buradaki yuvalara özensizlikten şikayetçi...

Anlatya'nın kaş ilçesinde bulunan 12 kilometre uzunluğunda ve dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen Patara Plajı, bu özelliği ile birlikte ayrı bir öneme daha sahip.

Nesli tehlike altındaki türler arasında “kırmızı liste”de yer alan caretta carettaların da en önemli üreme alanlarından biri olan Patara2da yumurtlama alanları da tehlike altında. Tehlikenin ismi "İnsan"...





YUVALAR TEHLİKE ALTINDA



1980'li yıllarda kaplumbağaların yumurta bıraktığı yuva sayısının 30'lara kadar gerilediği Patara sahilinde, üniversiteler ve uzmanların çalışmalarıyla yuvalarda artış başladı. Ancak gelinen noktada mevcut yuvalar turistlerin işgali altında bulunuyor.

Bölgeye gelen tatilcilerin, “Bu benim yuvam” yazılı levhaların olduğu caretta carettayumurtalarının bulunduğu yuvalardaki kafesleri çöp kutusu gibi kullanırken, Yuvaları koruyan kafeslerin içine tatilcilerin bira şişeleri ve çöp bırakması, hatta külot bile asması isyan ettirdi.







"ÇÖP ATIYOR DONLARINI ASIYORLAR"



Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Olgun “Biz insanları bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak için yuvaların üzerine kafesler koyuyoruz. Farkındalık oluşturalım, derken tam aksi oluyor. Kafeslerin üzerine, bilinsin, diye caretta caretta fotoğrafının da bulunduğu 'Burası benim yuvam' levhaları yapıştırdık; ama adam çöp atıyor, donunu asıyor" diye tepki gösterdi.

Kaynak: Ajanslar