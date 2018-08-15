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15 Ağustos 2018 22:35 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2018 22:41

Kırmızı listede aranan Sincar sorumlusu öldürüldü

TSK ve MİB'in Sincar'daki operasyonunda kırmızı listedeki "KCK Sincar sorumlusu" Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürüldü.

Kırmızı listede aranan Sincar sorumlusu öldürüldü

Operasyonla etkisiz hale getirilen PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi İsmail Özden yurt dışında etkisiz hale getirilen kırmızı listedeki ilk terörist oldu.

OPERASYONA ŞEHİT BEBEĞİN ADI VERİLDİ

Sınır ötesine düzenlenen operasyona Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: SİNCAR


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