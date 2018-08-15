Kırmızı listede aranan Sincar sorumlusu öldürüldü
TSK ve MİB'in Sincar'daki operasyonunda kırmızı listedeki "KCK Sincar sorumlusu" Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürüldü.
Operasyonla etkisiz hale getirilen PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi İsmail Özden yurt dışında etkisiz hale getirilen kırmızı listedeki ilk terörist oldu.
OPERASYONA ŞEHİT BEBEĞİN ADI VERİLDİ
Sınır ötesine düzenlenen operasyona Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi.
Kaynak: Ajanslar