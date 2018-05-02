Kırmızı bültenle aranıyordu: O terörist böyle yakalandı

Siirt-Eruh operasyonlarında ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal'ın güvenlik güçleri tarafından teslim alındığı anın görüntüsü ortaya çıktı.

TSK tarafından Siirt'te yapılan operasyon sonucunda kırmızı bültenle aranan bir terörist ele geçirilmiş ve Genelkurmaydan yapılan açıklamada bu ismin Malik kod adlı Osman Özonalolduğu kaydedilmişti.

Özonal'ın yakalanma görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Aynı operasyonda iki terörist de ölü olarak ele geçirilmişti.

Teröristle beraber iki AK-47 piyade tüfeği ile mermiler, iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirildi.

Kaynak: ajanslar