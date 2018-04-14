Kırklareli'nde 52 kaçak yakalandı !

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 52 kaçak yakalandı

Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 52 kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski, Pınarhisar ve Demirköy ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan grubu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Pakistan uyruklu 52 kişi yakalandı.

Kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA