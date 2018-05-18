Kırım Tatar Türkleri'nin sürgününün 74. yılı

Adana Kırım Tatar Türkleri Derneği tarafından, 18 Mayıs 1944'te gerçekleşen Kırım Tatar Türkleri sürgününün 74'üncü yılı münasebetiyle iftar ve mevlit programı düzenlendi.

Adana Kırım Tatar Türkleri Derneği tarafından, 18 Mayıs 1944'te gerçekleşen Kırım Tatar Türkleri sürgününün 74'üncü yılı münasebetiyle iftar ve mevlit programı düzenlendi. Dernek üyeleri Kırım'da hayatını kaybedenler için Kırım Türklerinin bayrağının simgesi olan "tarak tamga" mumu yakarak, ''Kırım Türk'tür Türk kalacak" sloganları attı.

Kaynak: AA