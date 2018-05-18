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18 Mayıs 2018 22:12 | Son Güncelleme: 18 Mayıs 2018 22:28

Kırım Tatar Türkleri'nin sürgününün 74. yılı

Adana Kırım Tatar Türkleri Derneği tarafından, 18 Mayıs 1944'te gerçekleşen Kırım Tatar Türkleri sürgününün 74'üncü yılı münasebetiyle iftar ve mevlit programı düzenlendi.

Kırım Tatar Türkleri'nin sürgününün 74. yılı

Adana Kırım Tatar Türkleri Derneği tarafından, 18 Mayıs 1944'te gerçekleşen Kırım Tatar Türkleri sürgününün 74'üncü yılı münasebetiyle iftar ve mevlit programı düzenlendi. Dernek üyeleri Kırım'da hayatını kaybedenler için Kırım Türklerinin bayrağının simgesi olan "tarak tamga" mumu yakarak, ''Kırım Türk'tür Türk kalacak" sloganları attı.


Kaynak: AA

Etiketler: SürgünKırım Türkleri


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