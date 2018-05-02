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02 Mayıs 2018 23:05 | Son Güncelleme: 02 Mayıs 2018 23:34

Kırıkkale'de fırıncılar birbirine girdi! 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de yan yana bulunan iki fırından birinin işletmecisi ve mülk sahibi arasında yaşanan tartışma sonucu birisi silahla olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de fırıncılar birbirine girdi! 4 kişi yaralandı

Kırıkkale’de Yenidoğan Mahallesi Millet Bulvarı üzerinde yan yana bulunan iki fırından birinin işletmecisi ve birinin de mülk sahibi arasında alacak verecek davasından tartışma yaşandı.

TARTIŞMADA SİLAH ATEŞLENDİ
Ramazan B., Hüseyin B. ile Nizamettin A., Burhanettin A. arasında yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu 3 kişi darp sonucu, Hüseyin B. ise ayağından silahla yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Kırıkkale


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