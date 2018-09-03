Kırıkkale'de bahçesinde oturan kadının eline mermi çekirdeği isabet etti

Kırıkkale'de, evinin bahçesinde oturan 80 yaşındaki Seçim Tosun'un eli aniden kanamaya başlayınca hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaşlı kadının elinden mermi çekirdeği çıkarıldı.

Kaletepe Mahallesi 1030'uncu Sokak üzerinde bulunan tek katlı evinin bahçesinde oturan Seçim Tosun'un eline, nereden geldiği belirlenemeyen mermi çekirdeği isabet etti. Sağ elinden yaralanan Tosun, KırıkkaleYüksek ihtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elinden mermi çekirdiği çıkarılan Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bahçede otururken, elinin üzerine bir şey düştüğünü ve kanamaya başladığını anlatan Seçim Tosun, "Çocuklarıma, 'Bana bir şey oldu' dedim. Onlar da başta ne olduğunu anlamadı. Elimin kanadığını görünce beni hastaneye götürdüler ve elimin filmini çektirdikten sonra üzerine mermi çekirdeği düştüğünü söylediler." dedi.

"MUTLULUKLAR ÜZÜNTÜYE DÖNÜŞMESİN"





Düğün ve nişanlarda rastgele ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların havada kalmadığını belirten Tosun, mutluluklarının üzüntüye dönüşmemesi için silah atılmamasını istedi.

Seçim Tosun'un elinden ameliyatla çıkarılan mermi çekirdeği, incelenmek üzere polise teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar