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01 Ağustos 2018 08:06 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2018 08:09

Kırıkkale'de 5 yaşındaki çocuğun üzerine beton direk düştü

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun üzerine beton direk düştü. Bu olay sonucu minik çocuk hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de 5 yaşındaki çocuğun üzerine beton direk düştü

Kırıkkale'nin Keskin ilçesi Yeni Mahalle Kılıç Sokağı’nda, akrabasının evine ailesiyle misafirliğe giden 5 yaşındaki Ela Nur Cöke’nin üzerine evin bahçesinde oynarken 2,5 metre uzunluğundaki beton direk devrildi. Durumu fark eden aile hemen 112 Acil Servise haber verdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulans Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan 5 yaşındaki Ela Nur Cöke yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: ela nur cökekırıkkale


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