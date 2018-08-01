Kırıkkale'de 5 yaşındaki çocuğun üzerine beton direk düştü
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun üzerine beton direk düştü. Bu olay sonucu minik çocuk hayatını kaybetti.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesi Yeni Mahalle Kılıç Sokağı’nda, akrabasının evine ailesiyle misafirliğe giden 5 yaşındaki Ela Nur Cöke’nin üzerine evin bahçesinde oynarken 2,5 metre uzunluğundaki beton direk devrildi. Durumu fark eden aile hemen 112 Acil Servise haber verdi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ambulans Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan 5 yaşındaki Ela Nur Cöke yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Ajanslar