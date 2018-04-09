Kırgız liderden garip FETÖ tavrı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlandı.

Ortak basın toplantısında Erdoğan, FETÖ gerçeklerini Ceenbekov'un yüzüne vurdu, ancak Ceenbekov FETÖ konusunda tek söz söyleyemedi, konuyu es geçmeyi tercih etti.

FETÖ'nün yönettiği Kırgısiztan'ın Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'de ağırladığı Kırgız liderin FETÖ konusundaki tutumu dikkat çekti.

Ortak basın toplantısı sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'u hatırlatarak, FETÖ'cülerin Kırgızistan için de büyük bir tehlike olduğunu, FETÖ'cü hainler tarafından iki kardeş ülkenin arasına fitne sokmaya çalıştığını vurguladı.

Ceenbekov ise konuşma sırası kendisine geldiğinde, FETÖ konusunda tek bir cümle dahi kuramadı.

Kırgız liderin FETÖ konusunda sesini dahi çıkaramaması, Kırgızistan yönetimindeki FETÖ etkinliğinin boyutlarını ortaya koydu.

Kaynak: Haber7