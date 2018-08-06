Kiralık Aşk dizisinin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti

'Felaket tellalı' lakaplı ses sanatçısı Onur Akay, 21 yaşındaki oyuncu Oğuzhan Tükenmez'in, motor kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kiralık Aşk dizisinin oyuncularından 21 yaşındaki Oğuzhan Tükenmez, trafik kazasında hayatını kaybetti.

"ARABA ÇARPTI VE KAÇTI"



Akay, "Kiralık Aşk isimli dizide onu Ozan karakteri ile tanımıştık. Ayrıca çok sayıda reklam filmlerinden de tanıdığımız 21 yaşındaki oyuncu arkadaşımız Oğuzhan Tükenmez, İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Şişli'de dün gece 21:30 sularında çalıştığı iş yerinin motorunu alıyor tur atmak için ve Şişli Postanesi'nin önünde bir araba, genç oyuncunun kullandığı motora çarpıp kaçıyor. Hastaneye kaldırılan genç oyuncu maalesef kurtarılamıyor." dedi.

Kaynak: Ajanslar