Tekirdağ'da cam fabrikasındaki kimyasal sızıntı korkuttu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, cam fabrikasındaki kimyasal sızıntıda etkilenen 30 işçi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çukuryurt Yolu'ndaki cam fabrikasında meydana gelen kimyasal sızıntı nedeniyle işçiler rahatsızlandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sızıntıdan etkilenen 30 işçi Saray, Çerkezköy ve Çorlu'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

İşçilerin tedavileri hastanelerin Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer ünitelerinde sürüyor. İşçilerden ikisinin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

Kaynak: AA