Kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı şartları nelerdir?

Kimler işsizlik maaşı alabilir ve işsizlik maaşı şartları nelerdir sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Detaylar Ajanshaber.com'da.

İşsizlik maaşı vatandaşlara devlet tarafından iş akdinin sonlandırılması durumunda iş buluna kadar ki süreçte verilen bir maaştır. İşsizlik maaşı çalışan her kişinin işsiz kalması durumunda bir güvence durumudur. İŞKUR tarafından mesleğimize uygun bir iş bulununa kadar İşsizlik sigortası tarafından ödenmektedir. 15 yılda işsizlik ödemesi toplamda 15 milyar 502 milyon 487 bin 525 liraya ulaştı. Vatandaşlar kimler işsizlik maaşı alabilir sorusunun yanıtını merak ediyor. Mart ayında işsizlik fonuna maaş alabilmek için 110 bin 517 kişi başvurdu. Peki işsizlik maaşı şartları nelerdir? İşsizlik maaşı ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

Kimler işsizlik maaşı alabilir sorusunun yanıtı birçok vatandaş tarafında merak edilen sorular arasında yer alıyor. Kendi kusuru ya da isteğiyle işini kaybeden kişiler dışındaki herkes işsizlik maaşından yararlanabilir. İş akdinin feshinden önceki süreçte 120 gün süreyle SSK primi ödeyerek sürekli çalışmış olmak ve son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak işsizlik maaşı almak için gereken şartlardır. İş akdinin fesih edilmesinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine doğrudan veya elektronik ortamdan işsizlik başvurusu yapılabilir.

İŞSİZ MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

Hizmet akitleri 4447/51 inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte; hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afet, nedenleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜREYLE ALINABİLİR?

İşsizlik maaşı iş akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün(6 ay)

- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün (8 ay)

- 1080 gün ve fazlası sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün (10 ay)

Yukarıda belirtilen süreleri tamamlamanız halinde işsizlik maaşınız otomatik olarak kesilecektir.

İŞSİZLİK MAAŞINDA İSTİFA EDENİN MAAŞ ALMA DURUMU NEDİR?



İşsizlik maaşı alırken işe giren kişi, bu işinden istifa ederek ayrılsa bile daha önce hak etmiş olduğu işsizlik maaşını almaya devam edebilir. Normalde istifa eden bir çalışan işsizlik maaşı alamazken, işsizlik maaşı alırken işe giren ve maaş alma hakkı bulunan bir kişi, istifa etse bile eski hakkını almaya devam edebilir.

Kaynak: AjansHaber