Kim'den tüm dünyayı rahatlatan karar!

Kore Yarımadası'ndaki barış girişimlerinin ilerleme kaydetmesiyle, Kim Jong-un, artık nükleer füze denemesi yapmalarına gerek olmadığını açıkladı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un balistik füze denemelerine ve nükleer silah testlerine artık gerek olmadığını açıkladı. Buna göre, Kuzey Kore ordusu 21 Nisan itibarıyla füze denemelerine son verdi.

Kim, füze denemelerinin durdurulması taahhüdünün göstergesi olarak, Punggye-ri nükleer test sahasının da kapatılacağını duyurdu. Diğer yandan Kuzey Kore lideri, bölgedeki gerginliğin azaltılması için uluslararası çabalara katılım göstereceklerini de duyurdu.



Karar, iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin toplantısında alındı.

TRUMP: ÇOK GÜZEL HABER

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un, nükleer ve uzun menzilli füze testlerini askıya aldığını ve nükleer test sahasını kapatmayı planladığını açıklamasının ardından Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Trump yaptığı açıklamada, tüm Nükleer Testleri askıya almayı ve büyük bir test bölgesini kapatmayı kabul etti. Bu Kuzey Kore ve Dünya için çok güzel bir haber - büyük ilerleme! Zirvemizi dört gözle bekliyoruz” dedi. Kore Yarımadası'ndaki barış girişimleri, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un mayıs ya da haziranda görüşeceklerini açıklamalarının ardından eşik atlamıştı.

Diğer yandan Kuzey ve Güney Kore liderleri 27 Nisan'da Kore Yarımadası'nının nükleerden arındırılmasını görüşmek üzere iki ülke arasındaki sınırda bir araya gelecek. Tarihi zirve öncesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında ilk kez acil telefon hattı kuruldu.

Kaynak: ajanslar