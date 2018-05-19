Kim şampiyon oldu? Şampiyon belli oldu mu?

Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir arasında mücadelede kim şampiyon oldu? Şampiyon belli oldu mu?

Bu akşam saat 19.00'da başlayan İlhan Cavcav Spor Toto Süper Lig 34. hafta mücadelesinde şampiyonluk mücadelesi neticesinde kim şampiyon oldu sorusu belli oldu. Son haftada şampiyonluk için puanları birbirine yakın üç takım mücadele etmişti. Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir arasındaki şampiyonluk mücadelesi neticelendi. Şimdi futbolseverlerin merak ettiği soruların başında şampiyon belli oldu mu sorusu yer aldı. Galatasaray puanla ligi birinci sırada tamamlayarak şampiyon oldu. Fenerbahçe ve Başakşehir, sarı kırmızılı ekibi takip eden ekiplerden oldu. Böylece Spor Toto Ligi 2017-2018 sezonu sona ermiş oldu.

KİM ŞAMPİYON OLDU?

Şampiyon kim oldu sorusunun yanıtı İlhan Cavcav Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında merak edilen soruların başında yer aldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir arasında süren mücadelenin sonunda Galatasaray puanla şampiyon oldu. Fenerbahçe ve Başakşehir ise Galatasaray'ın ardındaki sıralamalarda yer aldı.

GALATASARAY MAÇININ 11'LERİ





Göztepe: Beto, Tayfur, Reis, Kosanovic, Leo, Selçuk, Rotman, Castro, Ghilas, Gouffran, Demba Ba.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Galatasaray'ın 3 puan gerisinde olan Fenerbahçe ise sahasında ağırlayacağı Konyaspor'u yenerek İzmir'den gelecek haberi bekleyecek.

FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ





Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Alper, Fernandao, Soldado

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Selim, Eren, Moke, Jonsson, Fofana, Milisovic, Volkan, Eto'o

3. sırada bulunan Başakşehir ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, maçtan 3 puanla ayrılır, G.Saray da Göztepe'ye yenilirse Abdullah Avcı'nın takımı tarihinde ilk defa şampiyon olmuş olacak.

Not: Başakşehir'in 3'lü averajda G.Saray ve F.Bahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'İ





Başakşehir: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Elia, Bajic, Adebayor

Kasımpaşa: Ramazan, Vaigneau, Youssef, Veysel, Popov, Pavelka, Sadiku, Ahmed, Edouk, İlhan, Diagne

Şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş'ta ise tek hedef Şampiyonlar Ligi biletini kapmak olacak.

Sahasında Sivasspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, maçtan galibiyetle ayrılıp Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 11'İ





Beşiktaş: Fabri, Adriano, Vida, Medel, Necip, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Larin

Sivasspor: Ali, Auremir, Boye, Medjani, Ziya, N'Dinga, Saivet, Bifouma, Robinho, Emre, Kone

Kaynak: AjansHaber