Kim Jong-un isim vermeden Washington'ı eleştirdi

ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırım önerisi sonrası Kuzey Kore lideri Kim Jong-un isim vermeden Washington'ı eleştirdi. Kim, "Düşman güçler, Kore halkını haydutvari yaptırımlar ve blokajla zaptetmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre kıyı bölgesi Wonsan-Kalma'daki turistik tesis inşaatlarını teftişi sırasında konuşan Kuzey Kore lideri Kim, isim vermeden ABD'nin yeni yaptırım çabalarını eleştirdi.

ABD 3 Ağustos'ta Kuzey Kore'ye yönelik yeni uluslararası yaptırımlar konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) öneriler sunmuştu. ABD yaptırım önerisinin amacının 'Kuzey Kore'nin tamamen ve doğrulanabilir şekilde nükleer silahtan arındırılması' olduğunu da belirtmişti.

KCNA'nın haberine göre Kim "Düşman güçler, Kore halkını haydutvari yaptırımlar ve blokajla zaptetmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

'KORE İŞÇİ PARTİSİ'NİN PRESTİJİNİ KORUMAK İÇİN BİR ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ'

KCNA ayrıca Kim'in ülkesinin Batı'yla yaşadığı açmazı 'Parti'nin (Kore İşçi Partisi) prestijini korumak için verilen bir ölüm kalım mücadelesi' olarak niteledi.

Kim ayrıca Wonsan-Kalma adlı yeni turizm bölgesinin ülkesine uygulanan son yaptırımlara karşı verilen bir yanıt niteliği taşıdığını belirtti.

Kim "Wonsan-Kalma kıyı turizmi bölgesinin inşası için yapılan önemli ve görkemli kampanya düşman güçlere karşı cesur şekilde karşı koyuşumuzdur. Kıyı turizmi bölgesi halkımıza harika bir armağan olacak" diye konuştu.

Kim projenin 10 Ekim 2019'a yetiştirilmesi talimatını da verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kim haziranda Singapur'daki tarihi zirvede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için çalışma konusunda anlaşmıştı.

Ancak Kuzey Kore gösterdiği 'iyi niyet jestlerine' rağmen ülkeye yönelik yaptırımları sürdürdüğü için ABD'ye tepki göstermişti ve Kim ABD'nin Kuzey Kore'den nükleer silahlardan arıması için yaptığı talepleri yine 'haydutvari' olarak nitelemişti.

ABD, Kuzey Kore tamamen nükleer silahtan arındırıldığında yaptırımları kaldıracağını savunuyor.

Kaynak: Ajanslar