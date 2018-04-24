Kill Me Heal Me - Sil Baştan Kanal 7'de

Televizyon kanallarının yeni sezon için hazırlıklıkları devam ediyor. Kore yapımı Kill Me Heal Me - Sil Baştan dizi kanalı olan Kanal 7 sezona birbirinden iddialı yeni Kore dizileri ile başlıyor.

Kore dizileri ile yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Kanal 7’de yayınlanacak ikinci Kore dizisi de belli oldu. Yayınlandığı dönemde çok ses getiren ve birçok ödül alan ‘Kill Me, Heal Me’ Sil Baştan’ adı ile ekrana gelecek.

Farklı olay örgüsü ile dikkat çeken ‘Sil Baştan’ çoklu kişilik bozukluğu olan Cha Do-Hyun ve doktorluğunun ilk yıllarındaki Oh Ri Jin arasında yaşanan zorlu aşk ilişkisini konu alıyor.

Varlıklı bir ailede büyüyen Cha Do-Hyun, çocukluğunda geçirdiği bir travma sonucunda, çoklu kişilik bozukluğu yaşamaya başlar. Yedi farklı kişiliğe sahip olan Cha Do-Hyun’un hayatı, Oh Ri Jin ile tanıştığında değişir. Oh Ri Jin ise Cha Do-Hyun’ın yedi kişiliğine birden hükmetmeye kararlı bir psikiyatri doktorudur. Mesleğinin ilk yıllarında olan Oh Ri Jin, hastaneden kaçan hastasını bulmak için gittiği kulüpte Cha Do-Hyun ile tanışır. Anında farklı kişilikler arasında geçişler yapan Cha Do-Hyun, Se Gi karakterine büründüğü sırada Oh Ri Ji’ye ilk görüşte âşık olur.

Yedi farklı karaktere hayat veren Cha Do-Hyun; ruhu parçalara bölünen Shin Se Gi, özgürlüğüne düşkün Perry Park ve intihara yatkın kişiliği ile Ahn Yo Seob gibi kişilikleri ile izleyicileri ekrana kitleyecek.

Yedi ayrı insan, yedi farklı kişilik ve mükemmel oyunculuğu ile Ji Sung ve idealist doktor rolüyle izleyiciyi kendine hayran bırakacak Hwang Jun Eum’un boş rollerini üstlendiği ‘Sil Baştan’ Kanal 7 ekranlarında olacak…

Künye:

Adı: Kill Me, Heal Me- Sil Baştan

Tür: Romantik, Komedi

Yönetmen: Kim Jin-Man

Senarist: Jin Soo-Wan

Yapımcı: Han Hee

Yapım Yılı: 2014 – 2015

Ülke: Güney Kore

Tür: Romantik, Komedi, Gizem

Oyuncuları:

Ji Sung, Hwang Jang Eum, Park Seo Joon, Oh Min Suk, Kim Yoo Ri

Oh Min-Seok / Cha Ki-Joon

Kim Young-Ae / Lee Tae-Im (Do-Hyun’un büyük annesi)

Shim Hye-Jin / Shin Hwa-Ran (Do-Hyun’un annesi)

Ko Chang-Seok / Psikiyatrist Seok Ho-Pil

Choi Won-Young / An Gook (Do-Hyun’un sekreteri)

Lee Si-Un / Doktor Park

Kim Hee-Jung / Ji Soon-Young (Ri-Jin’in annesi)

Park Jun Gyu / Oh Dae-O (Ri-Jin’in babası)

Kim Na-Woon / Yoon Ja-Kyoung (Ki-Joon’un annesi)

Kan Mi-Youn / gizemli güzel

Kim Il-Woo / Cha Young-Pyo (Ki-Joon’un babası)

Kim Hyun-Joo / Baek Jin-Sook (Chae-Yeon’un annesi)

Kim Seul-Gi / Heo Sook-Hee

Goo Joon-Yup / D

Kaynak: AjansHaber