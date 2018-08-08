Kilis'te dev kaçak sigara operasyonu

Kilis'te yapılan operasyon ile polis tarafından gümrük kaçağı 111 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takip destekli çalışmayla kentte belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI



Operasyonda aranan adreslerde gümrük kaçağı toplam 111bin 500 paket sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kaçak sigara ve tabancaya el konulurken, A.T., M.T., H.P. ve Ş.B. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Ajanslar