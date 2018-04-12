SONAR Başkanı Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi

SONAR Başkanı Bayrakçı, Tanzanya'da bile bu kadar farkla kaybeden biri istifa eder, diyerek Kılıçdaroğlu'nun istifa emesi gerektiğini ifade etti

Siyasi partilerin 2019 yılında yapılacak seçimler için hazırlıkları devam ederken, kamuoyunda da tartışmalar sürüyor.

CNN Türk'de "Türkiye'nin Gündemi"programında, yaşanan tartışmalar değerlendirildi.

ERDOĞAN'A KARŞI TÜM SEÇİMLERİ KAYBETTİ

Programın konuklarından SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"İKİ MİSLİ FARK YİYEREK..."

"Normal şartlarda Batı'da rakibinden iki misli fark yiyen bir siyasi partinin lideri duramaz." diye sözlerine başlayan Bayrakçı, "Yüzde 25 eğitim seviyesi yüksek bir kitle. Siz, bu insanlara karşı hep iki misli fark yiyerek siyasi hayatımı sürdüreceğim diyemezsiniz.

"BU NE YA"

Bu ne ya; Tanzanya mı, Uganda mı? Orada bile böyle duble fark yiyen insanlar duramaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar