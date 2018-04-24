Kılıçdaroğlu'nun kuryesi Gülek iddiası

Kemal Kılıçdaroğlu’na 24 Haziran stratejisini ulaştıran kuryenin FETÖ-ABD ilişkisini kuran Kasım Gülek’in kızı Tayyibe Gülek olduğu iddia ediliyor.

CHP lideri, Meral Akşener ile önce Gülek’in evinde Cumartesi günü de Avcılar Hilton’da buluştu. İttifak kararı alındı ve 15 CHP’li vekil İyi Parti’ye verildi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ser verip sır vermeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü İstanbul’da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. İki ismin buluşmasının ertesi günü CHP’den 15 milletvekili istifa ederek, Akşener’in partisine katıldı. Siyaset kulisleri CHP ile Akşener’in partisinin arasındaki bu ilişkinin şaşkınlığını yaşarken, saatler ilerledikçe işin perde arkası ortaya çıkmaya başladı.

ÖNCE BAŞBAŞA YEMEK

Kılıçdaroğlu ve Akşener, önce CHP’nin meşhur genel sekreteri, ABD ile ilişkisi bilinen, Türkiye’deki Mason yapılanmasının önde gelen ismi, Fetullah Gülen’i 1960’lı yıllardan ölünceye kadar kollayıp koruyan Kasım Gülek’in kızı Tayyibe Gülek’in İstanbul'daki evinde bir araya geldikleri öğrenildi.

2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ABD’den gelen Neoconlara yakın işadamı Ali Rıza Bozkurt ile yemek yedikten sonra adayını açıklayan Kılıçdaroğlu, bu seçim öncesinde de aynı beklentilere neden oldu. “Kuryesini mi bekliyor” sorusunun sorulduğu bir anda Kılıçdaroğlu’nun Akşener kararı, kuryesi geldi” yorumlarına neden oldu.

TALİMATLARI MI İLETTİ



Kılıçdaroğlu ve Akşener’in birlikte evinde yemek yedikleri Tayyibe Gülek’in ABD ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatlarını ilettiği tahmin ediliyor. Tayyibe Gülek’i ABD’de büyüten teyzesi Aylin Radomisli, ABD ordusunda çalışan bir subaydı. Aylin Radomisli, Fetullah Gülen’in ABD’ye yerleşmesine yardım eden isimler arasında yer alıyor.

YENİ GÜNEŞ MOTEL, HİLTON

İki isim Gülek’in evindeki randevularının ardından 1977'deki ‘Güneş Motel’ rezaletini aratmayan gizli adrese geçti. İkili burada ittifak görüşmelerine son şeklini verdi. Ancak Türk siyaset tarihine 41 yıl sonra “Yeni Güneş Motel” vakası olarak giren sır pazarlığın adresini Yeni Şafak ortaya çıkardı. Kurmaylar kanalıyla yürütülen ve olgunlaşan pazarlığa Kılıçdaroğlu-Akşener’in son noktayı koymaları için iki ismin İstanbul’da bir araya gelmesi planlandı.

Görüşmenin basına yansımaması için ise ince bir taktik uygulandı. İki ismin korumaları Ramada Otel'de buluşacakmış gibi güvenlik önlemleri aldı. Basın bu şekilde şaşırtılırken ilk sonucu 15 CHP’li milletvekilinin İP’e geçmesi ile patlayan mutabakat için Akşener ve Kılıçdaroğlu Avcılar Hilton’da el sıkıştı.

1999 YILINDA SİYASETE GİRDİ

Tayyibe Gülek, CHP’nin en meşhur Genel Sekreteri Kasım Gülek ve Nilüfer Gülek’in kızı. Nilüfer Gülek’in kız kardeşi Aylin Devrimel ve eşi Mişel Radomisli, 9 yaşındaki Tayyibe’yi New York’a yanına aldı. Ayrıca Tayyibe, teyzesi Aylin’in varisi. Aylin Radomisli 1995 yılında kuşkulu görülen bir kaza sonucunda öldü. Ayşe Kulin’in ‘Aylin’ adlı kitabındaki baş kahraman Aylin Devrimel Radomisli.

Tayyibe Gülek, 1999 seçimlerinde DSP listesinden Adana milletvekili olarak TBMM’ye en genç kadın milletvekili olarak girdi. Bülent Ecevit, 2002 tarihinde devlet bakanı olarak atadı. DSP’den 2011 yılında ayrıldı.

70 DÖNÜMLÜK ARAZİYİ BAĞIŞLADI

Halit Esendir’in kaleme aldığı, “Kendi Anlatımlarıyla Babıali’nin Meşhurları” kitabında Zaman Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaattin Kaya, Kasım Gülek’in eşi Nilüfer Gülek’in Beylikdüzü’ndeki 70 dönümlük arazisini Fatih Üniversitesi’ne bağışladığı yer alıyor.

Kasım Gülek, Fetullah Gülen’i ABD Büyükelçisi Morton Abramowitz ile tanıştırdı. Bu konuda Kasım Gülek’in baldızı Aylin Radomisli etkili oldu. Amerika’da hayatını kaybeden Kasım Gülek’in 22 Ocak 1996’da Ankara Kocatepe Camii’ndeki cenaze namazını Fetullah Gülen kıldırdı.

REFERANSI TEYZESİ AYLİN

Fetullah Gülen ABD’de oturma müsaadesini, “Kasım Gülek Bey’in baldızı Amerika’daydı. Pentagon’la irtibatları vardı. Kendisine Beyaz Saray’dan sormuşlar ‘Bunlar nedir?’ diye, o da ‘Endişe edilecek bir şey yoktur’ demiş, referans vermiş. Kasım Gülek’in beni tanıştırdığı Morton Abramowitz’in ilgisini de hiç unutmam” sözleri ile anlatıyor.

Kaynak: ajanslar