Kılıçdaroğlu'nun has adamından skandal paylaşımlar!

CHP'nin sosyal medya danışmanı Mücahit Avcı'nın da skandal tweetleri ortaya çıktı.

CHP Gençlik Kollarında aktif yöneticilik yapmış, 2014 yılı CHP İstanbul Yerel Seçim Kampanyasında ve genel seçimlerde yaptığı iletişim çalışmalarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun has adamlarından biri olan Mücahit Avcı'nın 15 Temmuz'da 'darbeye karşı sokağa çıkmayın' çağrısı yaptığı ve selalardan rahatsız olduğunu belgeleyen paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

İŞTE AVCI'NIN SKANDAL TWİTLERİ

MİT'E İFTİRA ATTIĞI İÇİN GÖZALTINA ALINMIŞTI

44 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından Avcı, "Bu işte bir MİT yeniği var" sözleriyle terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışmış ve devlete iftira atmıştı. Avcı bunun üzerine gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Ajanslar