Kılıçdaroğlu'nun ekonomiden sorumlu Başdanışmanı istifa etti

Ekonomiden Sorumlu Başdanışman Oktay görevinden istifa etti. Oktay, "Bugün Türkiye'nin rejimi değişmiştir. Cumhuriyeti korumak, demokrasiyi güçlendirmek için CHP'de değişmeli" dedi.

CHP Genel Başkanı Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay, yaptığı açıklamada partideki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Oktay olağanüstü kurultay döneminden geçen CHP’den istifa ettiğini, “Bugün Türkiye’nin rejimi değişmiştir. Cumhuriyeti korumak, demokrasiyi güçlendirmek için CHP’de değişmeli, yeniden halkımıza umut vermeli ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır. Bu inançla demokrasi mücadelemize yeni bir güç kazandırmak için önemli bir fırsat olan Kurultayımızın toplanması için imza verdiğimi… Ekonomiden ve İş Dünyası’ndan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden de istifa ettiğimi kamuoyuna arz ederim” sözleriyle açıkladı.

Kim Kimdir 18 Temmuz 2018 20:18 Ekrem Kerem Oktay kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar?CHP Genel Başkanı Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay görevinden istifa etti. Ajanshaber sizin için Ekrem Kerem Oktay kimdir sorusuna cevap verdi.

Kaynak: Ajanslar