Kılıçdaroğlu'nu büyücü efektiyle süsleyen CHP'li vekil

CHP'li Tacettin Bayır, Kılıçdaroğlu'nu Facebook'tan canlı yayınlamak isterken şekilden şekile soktu.

Sosyal medya ve farklı telefon uygulamaları bilen, bilmeyen herkesin elinin altında olunca, ortaya tuhaf görüntüler çıkabiliyor. Buna bir örnek de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına geldi.

CHP liderinin grup toplantısında kürsüde konuşma yaptığı sırada, bunu Facebook'tan canlı yayınlamak isteyen CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kılıçdaroğlu'nu şekilden şekile soktu.

18 DAKİKA BOYUNCA 'BÜYÜCÜ KILIÇDAROĞLU', 'FÖTR KILIÇDAROĞLU' YAYINI YAPTI

Facebook’un “Face effects” eklentisiyle canlı yayın yaptığını fark etmeyen Bayır, 18 dakika boyunca izleyenleri güldürdü.

Kılıçdaroğlu’nu ‘Sakallı-büyücü şapkalı’ ve ‘Siyah gözlüklü-fötr şapkalı’ gösteren, zaman zaman yıldızların yağdığı görüntüleri izleyenler önce ne olduğunu anlayamadı.

APAR TOPAR YAYINI KAPATTI

Kareye giren salondaki bazı kameraman ve görevlileri de komik görüntülerle ekrana getiren Bayır'ın canlı yayınını izleyenler kahkahaya boğuldu. Daha sonra akıllı telefon uygulamasının azizliğine uğradığını fark eden Bayır, apar topar yayını kapattı.