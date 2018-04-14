Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'nin Suriye politikasına eleştiri

Suriye'yle ilgili ilişkiler nedeniyle Türkiye'yi eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, Esad'ın geleceğine Suriye halkının karar vermesi gerektiğini söyledi.

2019 yılında yapılacak seçimler için çalışmalarına hız veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'a gitti.

Burada kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi.

ESAD'IN GELECEĞİ

Suriye'yle ilgili ilişkiler nedeniyle Türkiye'yi eleştiren CHP Lideri, Esad'ın geleceğine Suriyehalkının karar vermesi gerektiğini söyledi.

"NEDEN DÜŞMAN İLAN ETTİK"

Ortak tarihimizin olduğu bir coğrafyada kavganın kimseye yarar getirmeyeceğini savunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriye'yi neden düşman ilan ettik. Esad'ın geleceğine Suriye halkı karar verir." diye konuştu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gerilimde yanlış politikalar izlediğini söyleyen CHP Lideri, Orta Doğu'da da Doğu Akdeniz'de de petrol ve doğalgaz yüzünden gerilimin yükseldiğini ifade etti.

"TÜRKİYE BÖLGENİN YILDIZIYDI"

Arap halklarının eskiden Türkiye gibi olmak istediğini, herkesin bize imrendiğini savunan CHP Genel Başkanı, "Türkiye bölgenin yıldızıydı. Şimdi bakın hangi noktaya geldik" dedi.

Kaynak: Ajanslar