Kılıçdaroğlu'ndan Nevruz mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından nevruza ilişkin paylaşımında, "Baharın gelişini müjdeleyen nevruzla beraber tüm yurttaşlarımın birlik, beraberlik ve dostluk içinde, huzur dolu bir Türkiye’de yaşamasını diliyor, Nevruz Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.