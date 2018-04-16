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16 Nisan 2018 10:33 | Son Güncelleme: 16 Nisan 2018 10:35

Kılıçdaroğlu'ndan ''Kaçırıyorlar!'' iddiası

Türkiye'de baskı ortamının hakim olduğunu iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı yatırımcının ülkeden kaçtığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'ndan ''Kaçırıyorlar!'' iddiası

Ajanshaber

Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Kılıçdaroğlu


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