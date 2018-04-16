Kılıçdaroğlu'ndan ''Kaçırıyorlar!'' iddiası
Türkiye'de baskı ortamının hakim olduğunu iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı yatırımcının ülkeden kaçtığını söyledi.
Kaynak: Ajanslar
Kaynak: Ajanslar
Trafikte yeni uygulama! Herkes kullanacak Yerli yazılımla hazırlanan akıllı takip sistemiyle sürücü davranışları araçtan incelenecek. Araç... Güncel
FETÖ'nün "mahrem imamı" ve eşi tutuklandı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kırşehir'deki asker... Güncel
Yozgat’taki trafik kazasında ölü ve yaralılar var! Yozgat'ta elektrik direğine çarparak durabilen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 1... Güncel
Fransız pasaportlu DEAŞ'lı teröristler krizi! YPG'nin kontrolündeki bölgelerde yakalanan birçok teröristin üzerinden Fransız pasaportu çıkıyor! ... Gündem