Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekillerden tepki! ‘Aday içimizden çıksın’ isyanı

CHP Akşener’i ikna edemeyince, adaylık için Abdullah Gül’le de arasına mesafe koydu. Kendisinin aday olmayı düşünmediği bilinen Kılıçdaroğlu’na parti tabanında “Aday içimizden çıksın” tepkisi yükseldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24 Haziran Erken Genel Seçimleri öncesinde adeta düğümlendi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'i Abdullah Gül'ün "ortak adaylığı" konusunda ikna edemeyen CHP'de, parti içinde de "Abdullah Gül tercihimiz olamaz" sesleri yükseldi. Kendisi aday olmayı düşünmeyen genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na parti tabanında ise 'aday içimizden çıksın' tepkisi yaşanıyor.

'GÜL OLAMAZ'



CHP'deki isyan Kılıçdaroğlu'nun 'ortak aday' adı altında Abdullah Gül'ün adaylığına sıcak baktığının kulislere yansımasıyla ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'na en son isyan cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyen Muharrem İnce'den geldi. İnce sosyal medya hesabından CHP'nin dışarıdan aday arayışına karşı çıkarak "Abdullah Gül tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır. Benim bu sürece ilişkin tek açıklamam budur, başka haber ve yorumları dikkate almayınız" dedi. İnce'nin mesajının parti tabanında karşılık bulması üzerine parti yönetiminden açıklamalar peş peşe geldi.

'CANIMIZA TAK ETTİ'



CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran'daki seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğine yönelik haberleri yalanladı. "Görüşmeler çok hassas biçimde yürüyor" diyen Tezcan, İnce'nin sözlerine ise "Biz hiçbir biçimde ittifak görüşmeleri sürerken isimlerin kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyoruz" yanıtını verdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Twitter mesajıyla " Yeter... Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. CHP'nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da" dedi.

İTTİFAK ERKEN ÇATLADI



Saadet Partisi ile CHP arasında Abdullah Gül'ün adaylığı konusundaki ortaklık da İyi Parti'de kabul görmedi. Dün CHP genel merkezinde Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener, çıkışta yaptığı açıklamada partisinin kurultayını 1 Nisan 2018'de yaptıklarını hatırlatarak, "Orada da ilan ettiğim gibi İyi Parti'nin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığını sürdürdüğümü paylaşmak isterim" dedi.

VEKİLLER BAYRAK AÇTI



CHP'liler ortak aday arayışına ilişkin tepkilerini sosyal medyaya da taşıdı. CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil öncülüğündeki bir grup CHP'li Twitter'dan, "#GülYokHükmündedir", "#AbdullahGülCHPyeİHANETTİR" hashtag ile kampanya başlattı. Kısa sürede trend topic listesine giren paylaşımlar, CHP'deki çatlağın büyüklüğünü gösterdi.

Kaynak: Ajanslar