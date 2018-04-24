Kılıçdaroğlu'na ittifak için yetki verildi

CHP Parti Meclisi'nin bugünkü toplantısında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlerde ittifak yapabilmesi için yetki verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki Grup Toplantısında haftalık sunuş konuşmasını yaptıktan sonra parti genel merkezine geldi.

Burada Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra PM toplantısına geçti. Toplantı sona erdi.

CHP Parti Meclisi ittifak için Kılıçdaroğlu'na yetki verdi.



Parti Meclisi, CHP'nin kurultaydan sonra en üst karar alma organı olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Ajanslar