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22 Mart 2018 02:38 | Son Güncelleme: 22 Mart 2018 02:53

8 Seçim Kaybeden Kılıçdaroğlu %70 Oy Bekliyor

CnnTürk ekranlarında Şirin Payzın'ın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oy beklentisini açıkladı.

8 Seçim Kaybeden Kılıçdaroğlu %70 Oy Bekliyor

CnnTürk ekranlarında Şirin Payzın'ın konuğu olan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden umutlu olduğunu belirterek oy beklentisi için "Yüzde 60 hatta 70 olabilir" ifadelerini kullandı.

''En az %60 diyorum''

Şirin Payzın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na '' Hedef ne, yüzde 50+1 mi ?'' sorusuna karşı "Hayır. Yüzde 60. En az yüzde 60. Ben yüzde 60 diyorum ama yüzde 70 de çıkabilir" şeklinde cevap verdi.

Etiketler: kemal kılıdaroğlu oykemal kılıçdaroğlu cnntürk


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