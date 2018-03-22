8 Seçim Kaybeden Kılıçdaroğlu %70 Oy Bekliyor

CnnTürk ekranlarında Şirin Payzın'ın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oy beklentisini açıkladı.

CnnTürk ekranlarında Şirin Payzın'ın konuğu olan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden umutlu olduğunu belirterek oy beklentisi için "Yüzde 60 hatta 70 olabilir" ifadelerini kullandı.

''En az %60 diyorum''





Şirin Payzın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na '' Hedef ne, yüzde 50+1 mi ?'' sorusuna karşı "Hayır. Yüzde 60. En az yüzde 60. Ben yüzde 60 diyorum ama yüzde 70 de çıkabilir" şeklinde cevap verdi.