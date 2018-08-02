Kılıçdaroğlu kanadından imza sayısıyla ilgili ilk açıklama geldi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptığı açıklamada "İlk incelemelerde olağanüstü kurultay için yeterli sayının olmadığı görülüyor. Ama incelemeler devam ediyor." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptığı açıklamada "İlk incelemelerde olağanüstü kurultay için yeterli sayının olmadığı görülüyor. Ama incelemeler devam ediyor." şeklinde konuştu.

İNCE TARAFI: "630 İMZA TOPLADIK"

Öğleden sonra CHP Genel Merkezi'ne giden Muharrem İnce'ye yakın isimler Gaye Usluer ve Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için 630 imza topladıklarını ve kurultaya gidilmesi gerektiğini ifade etti.

KILIÇDAROĞLU TARAFI: "YETERLİ SAYI YOK"

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise yaptığı açıklamada; "İncelemeler tamamlandıktan sonra ayrıntılı bilgiyi sunacağız. İlk incelemelere göre olağanüstü kurultay için yeterli sayı yok." dedi.

Kaynak: Ajanslar