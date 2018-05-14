Kılıçdaroğlu İsrail'e tepkili: "Kınıyorum!"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsrail'in katliamıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum.' ifadelerini kullandı!

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Gazze'deki protestoda Filistinlilerin şehit edilmesine yönelik değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu, "ABD yönetiminin gözü önünde, İsrail yönetiminin Ortadoğu'da uyguladığı zulüm insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mazlum Filistin halkı ile beraberiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar